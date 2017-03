Trine Bjervig kåret til årets fagfotograf

Bjervig ble lørdag kåret til årets fotograf i den årlige konkurransen for fagfotografer i regi av Norges Fotografforbund (NFF). Prisen ble delt ut under NFFs landsmøte i Drammen.

I konkurranse med 158 fotografer og totalt 627 innsendte arbeider fikk Bjervig høyest poengsum. Hun ble premiert for bildene "Stuck in the middle", "The farmer's daughter", "Hans og Grete" og "Les Misérables".

– Bildene har et kreativt og spennende uttrykk, og hvert bilde inneholder en klar og lesbar historie samtidig som det overlates til seerens fantasi selv å tolke bildene. Juryen ble betatt av fotografens kontakt med modellene og det resultatet som dette gir i form av sterke uttrykk. Komposisjon og fargebruk er behersket på en måte som forsterker helhetsinntrykket, skriver juryen i sin begrunnelse.

Norges Fotografforbunds landskonkurranse er Norges største fotokonkurranse og er åpen for medlemmer i Norges Fotografforbund og andre yrkesutøvende fotografer.

I tillegg til hovedprisen, ble det lørdag kåret vinnere av årets bilder i flere kategorier. (©NTB)

(©NTB)