To gutter livstruende skadd i ulykke i Skien

Røde Kors bisto politiet med redningsdykkere for å hente de to barna opp av vannet. En av guttene ble plukket opp av en kajakkpadler, mens den andre ble reddet av redningsdykkere, skriver Varden.

– De på land ropte at det var barn i vannet. Jeg padlet rundt og så baken til den ene gutten stikke opp av vannet. Så fikk jeg løftet kroppen opp over kajakken og padlet ham til land, sier Atle Stensrud, som fikk hentet opp den ene gutten.

Oslo universitetssykehus skriver på sine nettsider at de har mottatt to gutter på fem og seks år. Tilstanden er livstruende for begge to.

Politiet fikk melding om hendelsen klokken 18.09. Det er fortsatt uklart hvordan ulykken skjedde eller hvor lenge de var i vannet.

