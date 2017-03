Politiet fant store mengder overgrepsmateriale ved en tilfeldighet

Mannen i 30-årene er utenlandsk statsborger og ikke bosatt i Norge, skriver Bergensavisen. Han ble fredag pågrepet i Fana etter mistanke om at han var i besittelse av narkotika.

Politiadvokat Harald Bilberg i Vest politidistrikt sier det var mer eller mindre tilfeldig at de oppdaget bildene på datamaskinen.

– Datamaskinen inneholder et betydelig antall bilder som viser overgrep mot barn. Antakeligvis er det over tusen bilder, men vi har ikke den totale oversikten over materialet ennå, sier Bilberg.

Mannen er ikke kjent for politiet fra tidligere, og de skal nå undersøke hvorvidt han er en del av et nettverk som utveksler barnepornografisk materiale.

– I alle disse sakene er nettverk interessant for oss. Det er for tidlig å si noe om han kan ha tilknytning til andre gjennom «Dark Room»-nettverkene, sier Bilberg til Bergensavisen.

Mannen i 30-årene framstilles for varetektsfengsling mandag. Bilberg sier de vil be om at mannen varetektsfengsles i fire uker på grunn av unndragelsesfare og fare for bevisforspillelse.

Kaj Wigum forsvarer mannen, og sier søndag at han ikke har noen kommentarer til saken. Mannen var ikke i besittelse av narkotika, slik politiet i utgangspunktet mistenkte.

(©NTB)