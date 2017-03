Oljeministeren delte video fra høyreradikalt parti

Videoen ble opprinnelig postet av det antiislamske partiet Britain First. Videoen viser en mann som slår en gruppe barn med hendene og et tynt rør, skriver Aftenposten, som var først til å omtale saken. Partiet er lite, men har om lag 1,7 millioner følgere på Facebook.

Selve videoen har teksten: «In the name of islam children are being abused». Søviknes delte videoen med teksten «Ille ... Sånn skal det ikke være – blir forbanna!».

Videoen ble delt av statsråden like før klokken 21 lørdag kveld og fjernet søndag morgen. På spørsmål om han tenkte på hvem avsender var, svarer Søviknes følgende overfor Aftenposten.

– Det var ikke det viktigste for meg. Det viktigste var innholdet i videoen, som er avskyelig. Det er vold mot barn, i dette tilfellet brukes det kollektivt mot hele rekken. Som far reagerer du på det, sier Søviknes.

Oljeministeren vil ikke kommentere saken ytterligere overfor NTB og statsminister Erna Solberg (H) var ikke tilgjengelig for kommentar søndag ettermiddag.

Det er andre gang på kort tid profilerte politikere vekker reaksjoner på sosiale medier. Etter terrorangrepet i London denne uken skrev statssekretær Fabian Stang (H) en Twitter-melding der han var svært kritisk til Dagens Næringsliv-saken som røpte detaljer fra Riksrevisjonens hemmelige rapport om norsk beredskap. Tweeten ble senere slettet, noe statsminister Solberg beskrev som "klokt".

