Leteaksjon etter savnet 82-åring i Trondheim

Mannen, som har demens, forsvant fra hjemmet sitt i Moholt-området rundt klokken 13. Politiet ble varslet klokken 14.30. Mannen er vant med å ta buss og kollektivtrafikk og politiet har varslet buss- og taxiselskapene om å være på utkikk, skriver NRK.

Politiet er ikke kjent med at mannen har forsvunnet tidligere. Rundt klokken 18 fikk de inn et tips om at mannen var sett på en buss, men fant ikke mannen på bussen. Letearbeidet fortsetter.

– Det er 7–8 grader her oppe og fint vær, men det begynner å bli mer kritisk når det begynner å bli mørkt, sier operasjonsleder Rune Brandmo i Trøndelag politidistrikt til NTB.

(©NTB)