Død mann i Kristiansund obduseres mandag

Operasjonsleder Kjell Biesmans i Møre og Romsdal politidistrikt opplyser at den omkomne skal obduseres på St. Olavs hospital i Trondheim mandag.

– Vi jobber nå med å fastslå identitet og varsle pårørende, sier Biesmans til NTB.

Han opplyser at politiet etterforsker bredt, og at det så langt ikke er noe bestemt som peker seg ut. Det er ingen savnetmeldinger i området, sier Biesmans.

– Det betegnes som et mistenkelig dødsfall, all den tid at vi ennå ikke vet dødsårsaken. Men det er foreløpig ingenting som tilsier at det har skjedd noe kriminelt, sier operasjonsleder.

Mannen ble lørdag funnet av tilfeldig forbipasserende i skogen rett ved flyplassen.

Politiet fikk melding om funnet klokken 17.41 lørdag. Krimteknikere og taktisk etterforskning har pågått siden lørdag. Politiet er interessert i å komme i kontakt med personer som har vært i området det siste døgnet, sier Biesmans.

(©NTB)