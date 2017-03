Alta isolert av uværet

Dårlig vær fortsetter å prege søndagen flere steder i Nord-Norge. Søndag ettermiddag er samtlige tre veier inn til Alta stengt eller delvis stengt, skriver Altaposten.

E6 over Kvænangsfjellet og riksvei 93 mot Kautokeino er stengt hele eller deler av strekningen. Fjellstrekningen over Sennaland kjøres det kolonnekjøring, men Veitrafikksentralen melder at fjellet kan bli stengt på kort varsel, ifølge avisen.

