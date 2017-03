49 kommuner vurderer å legge ned småskoler

Ifølge VG sier 49 av 241 spurte kommuner at det enten er bestemt- eller blir vurdert nedlegging av skoler som del av en kommunesammenslåing eller ny skolestruktur. Tidligere i uka presenterte avisen en oversikt som viser at nesten 1.400 småskoler i Norge er lagt ned de siste 30 årene.

En av Senterpartiets ivrigste grendeskoleforkjempere, Per Olaf Lundteigen, advarer mot nye nedleggelser.

– Skolenedleggelser tar vekk ungenes tilknytning til stedet, erfaringer med stedet, patriotisme til stedet og vilje til å gjøre noe for dem som bor på stedet. Det er viktig at det utvikler seg sterke personligheter som gløder for en bygd, en grend, et nærmiljø. Det er mange eksempler på slike folk, sier Lundteigen.

