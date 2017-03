Senterpartiet utsetter diskusjon om "velferdsprofitører" til etter valget

– Jeg er skuffet over at partiet skygger banen. Dette er en svært sentral sak, sier helsepolitisk talskvinne Kjersti Toppe til NTB.

Hun ønsket at landsmøtet skulle behandle et resolusjonsforslag om å stoppe «velferdsprofitørene», som hun mener vil bli et viktig valgkamptema.

Landsmøtet bestemte fredag at resolusjonsforslaget skulle behandles i løpet av helgen. Men redaksjonskomiteen mente det trengs en grundigere debatt om saken og foreslo å overlate saken til landsstyret, et forslag partileder Trygve Slagsvold Vedum gikk på talerstolen for å støtte. Et flertall av delegatene stemte lørdag for å overlate saken til landsstyret, som har sitt første ordinære møte i oktober, altså etter valget.

Det var Senterkvinnene som hadde fremmet resolusjonsforslaget. Leder Beate Marie Dahl Eide mener penger som det offentlige bruker på velferd må gå til nettopp det, ikke til profitt for store selskaper. Andre mente resolusjonsforslaget slik det sto, rammet for bredt.

-Uheldig

Mens Eide til slutt støttet å la landsstyret ta saken videre, syns Toppe det er uheldig.

– Det hadde vært fullt mulig å få arbeidet fram en tekst som ivaretok balansen. Nå blir dette utsatt til etter valget. Jeg mener Sp burde være helt klare på at vi burde ta avstand fra profitt på velferd. Offentlige penger skal gå til offentlige tjenester, sier Toppe.

Hun hadde fremmet en alternativ resolusjonstekst, men den fikk altså ikke landsstyret mulighet til å behandle.

Stortingsrepresentant Per Olaf Lundteigen protesterte mot ledelsens håndtering av saken.

– Det er levert grundige innspill til dette, jeg syns ikke dette passer seg at ledelsen sier det skal overlates til landsstyret fram i tid, sier han.

Stemplet som kynisk

Ola Borten Moe, som ble gjenvalgt som nestleder lørdag ettermiddag, hadde lite til overs for Senterkvinnenes resolusjonsforslag.

Det har heller ikke Arnfinn Nordbø, regionsjef i asylselskapet Hero, og landsmøtedelegat fra Nord-Trøndelag. Han var raskt oppe på talerstolen fredag for å advare partiet mot å «hoppe etter SV», som forrige helg stilte krav om profittfri velferd.

– Det er mange mennesker som virkelig brenner for det de jobber med. De starter kanskje bedrifter innenfor barnevern, barnehager eller asylmottak fordi de har et oppriktig engasjement, og så blir man stemplet som kynisk, sier Nordbø, som er nordtrøndersk lokallagsdelegat på landsmøtet.

– Senterpartiet er tradisjonelt positiv til privat næringsliv, men med en gang det kommer til noe som har med mennesker å gjøre, så blir man automatisk negativ, slik som SV og Rødt. Jeg syns ikke det er riktig at Sp skal hive seg med på det.

– Heller KrF enn SV

Nordbø håper ikke Senterpartiet legger seg etter SV etter valget til høsten.

– Personlig håper jeg heller partiet går mot KrF enn SV. Jeg syns SV har kjørt seg ut på sidelinjen med kravene de har satt. De blir for radikale. Nå har de gått enda mer til venstre så de er blitt enda vanskeligere å samarbeide med, sier han.

