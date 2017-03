Partitopper finansierer valgkamp fra egen lomme

Alle organisatoriske ledd av de registrerte politiske partiene er pålagt å rapportere om mottatte valgkampbidrag over 10.000 kroner innen fire uker etter mottak, og allerede har flere stortingspolitikere bladd opp fra egen lomme for å sørge for at deres respektive parti får et godt stortingsvalg i høst.

Ifølge Dagbladet, som viser til en foreløpig oversikt fra Partifinansiering.no, har Audun Lysbakken og alle SVs seks øvrige stortingspolitikere bidratt med 13.604 kroner hver til partikassa. Partiet har en ordning der alle som har tillitsverv i partiet, må betale en andel til fellesskapet.

Venstres Trine Skei Grande har bidratt med 20.000 kroner til sitt parti, mens Oslos miljøbyråd Lan Marie Berg har donert 20.000 kroner til Miljøpartiet De Grønne.

– Vi har satt i gang en kampanje hvor folk blir oppfordret til å gi en prosent eller mer av tiden sin eller lønna si til partiet. Målet er å samle inn to millioner og få med oss mange frivillige. Vi passerte nettopp 300 personer som har sagt seg villig til å bidra med tid eller penger i valgkampen, sier hun til avisen.

Høyre er partiet som samlet sett har mottatt mest så langt. Til sammen har de mottatt over 1,8 millioner kroner fra åtte kommersielle foretak og to privatpersoner.

(©NTB)