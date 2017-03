Norge dobler støtten til sultrammede land

Støtten skal gå til livreddende nødhjelp og matsikkerhetstiltak for blant annet 1,4 millioner barn som risikerer å sulte i hjel.

– Det haster å redde liv. Sikkerhetssituasjonen gjør det vanskelig å få inn hjelp på en rask og effektiv måte. Vi oppfordrer myndigheter og alle aktører i de sultrammede områdene til å gi sivilbefolkningen umiddelbar tilgang til humanitær hjelp, sier utenriksminister Børge Brende (H).

Midlene skal gå via FN, Røde Kors-bevegelsen og norske humanitære organisasjoner. Utenriksdepartementet skriver i en pressemelding at situasjonen følges tett og at det fortløpende vil bli vurdert ytterligere støtte.

– Vi må gjøre alt vi kan for å forebygge at slike katastrofer får utvikle seg på nytt. Landene må skape stabilitet og sikkerhet for innbyggerne, finne politiske løsninger på sine utfordringer, og legge til rette så folk får arbeid og nok mat, sier Brende.

(©NTB)