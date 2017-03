Fjelloverganger stengt grunnet uvær i Sør-Norge

– Det ser ut til at flere fjelloverganger vil måtte holde stengt på grunn av sterk vind, snøbyger og snøfokk. I dag burde en holde seg unna disse hvis man kan, sier trafikkoperatør Kristian Fauskan til Bergens Tidende.

Ifølge Vegvesenet er fylkesvei 7 over Hardangervidda stengt, Per nå er fylkesvei 7 over Hardangervidda og fylkesvei 50 mellom Hol og Aurland stengt på grunn av uvær. På riksvei 52 over Hemsedalsfjellet er det kolonnekjøring.

Fylkesvei 53 Tyin-Årdal og fylkesvei 50 mellom Hol og Aurland i Sogn og Fjordane er også stengt som følge av uværet.

(©NTB)