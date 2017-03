Fant brannbombe etter væpnet aksjon i Asker

Mannen som er i slutten av 20-årene, er siktet for blant annet unnlatelse av å stanse for politikontroll, ruspåvirket kjøring og trusler mot politiet, skriver Budstikka.

Hendelsen førte til en væpnet politiaksjon. Det var torsdag at mannen forskanset seg i en leilighet på Slependen i Asker og truet med å skyte dersom noen kom inn i boligen. Asker og Bærum tingrett mener det er en stor gjentakelsesfare dersom han løslates. "Retten har ved vurderingen lagt særlig vekt på at siktede er straffet en rekke ganger tidligere, gjentatte ganger for brudd på våpenloven og for ruslovbrudd. Han er også tidligere dømt for trusler, vold og ran", heter det i kjennelsen fra tingretten. Retten viser også til funnet av en brannbombe-lignende gjenstand.

Ytterligere to personer befant seg i leiligheten mens dramaet pågikk – en venn av den mistenkte, samt en kvinne. De har status som vitner i saken.

