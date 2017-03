Earth Hour markert på norske landemerker

– Hvert år skrur millioner verden over av bryteren for å belyse nødvendigheten av å handle for klimaet, heter det på de offisielle nettsidene for arrangementet.

Det er det tiende året på rad at folk verden over slår av lyset fra klokken halv ni til halv ti for å delta i den symbolske markeringen mot klimaendringer.

