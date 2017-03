EUs 60-årsjubileum markert foran Stortinget

Blant de fremmøtte på Eidsvolls plass utenfor Stortinget var EØS- og EU-minister Frank Bakke-Jensen (H). Han holdt appell under arrangementet "Sammen om Europa, nei til populisme" i regi av Europabevegelsen.

– Få steder i verden har så stor frihet som Europa og trygghet og velstand skapt gjennom samarbeid. Vi må bidra til å videreutvikle fellesskapet og få mer Europa, sa europaminister Frank Bakke-Jensen ifølge Europabevegelsens eget nettsted.

Generalsekretær Kirsti Methi i Europabevegelsen opplyser at mellom 200 og 250 mennesker tok turen til markeringen.

Ministeren ble etterfulgt av en appell fra Oslos varaordfører Khamshajiny Gunaratnam. Arrangementet var en feiring av at det er 60 år siden Romatraktaten ble signert. En del av temaet var imidlertid også bekymringen for at stadig flere tar til orde for stengte grenser og nasjonalistiske løsninger rundt om i Europa.

Søndag vil lignende arrangementer bli holdt i København, Paris, Stockholm, Frankfurt og rundt 60 andre europeiske storbyer. Ifølge Pulse of Europe ventes det at mer enn 20.000 mennesker deltar.

(©NTB)