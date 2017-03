Dømt for overgrep mot utviklingshemmet kvinne

Tønsberg tingrett fant de tre tenåringsguttene skyldige i seksuelt overgrep mot en psykisk utviklingshemmet kvinne i 40-årene med Downs syndrom, melder NRK.

18-åringen som hadde sex med kvinnen er idømt fengsel i 60 dager samt en samfunnsstraff på 420 timer som har gjennomføringstid på to år. Retten har gitt ham en mildere straff ettersom han har bodd i en bemannet bolig og har blitt fulgt opp tett av helsetjenesten. De to guttene som filmet hendelsen og bidro til å spre videoen på nett i etterkant, er dømt til ungdomsstraff på to år.

– Ungdomsstraffen til de to yngste synes jeg er balansert og er riktig i dette tilfellet. Når det gjelder straffen for den eldste, så tenker jeg at den er noe mildere med tanke på sakens alvor, sier kvinnens bistandsadvokat, Christofer Arnø til kanalen.

Påtalemyndigheten la ned påstand om fire års fengsel for 18-åringen. Hans forsvarer, Arild Alkmklov, er fornøyd med at retten tok hensyn til klientens tilstand.

– Den er langt ifra påtalemyndighetens påstand på fire års fengsel for min klient. De tok overhodet ikke hensyn til hans lave fungeringsnivå. Men det gjorde derimot retten i sin dom, sier han til samme kanal.

De tre guttene må i tillegg betale til sammen 100.000 kroner i erstatning til kvinnen.

