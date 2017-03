Beruset mann iverksatte stor leteaksjon utenfor Askøy

Politiet i Hordaland rykket klokka 3 natt til lørdag ut på en melding om at en båt hadde kjørt på land. Senere meldte de på Twitter at de igangsatte en stor redningsaksjon.

Ifølge Bergens Tidende hadde føreren av båten kollidert med en privat brygge slik at han vekket en person i den tilhørende boligen, og deretter forlatt åstedet.

– Personen som ringte inn hadde våknet av et høyt smell, kikket ut av vinduet og sett en båt som hadde krasjet inn i kaien nedenfor huset, forteller operasjonsleder Morten Rebnord i Vest politidistrikt til avisen.

Deretter kjørte båten ut igjen i fjorden, før politiet etter en omfattende leteaksjon fant båten igjen i et nøst i Askøy. Politiet fant senere båtføreren, som var tydelig beruset, hjemme i egen bolig. Han ble sendt til lege og senere dimittert.

Politiet opplyser på Twitter at de har anmeldt føreren for båtpromille, og utdyper til BT at han kan vente seg en klekkelig bot.

Et bilde publisert av Redningsselskapet, som deltok i redningsaksjonen med redningsskøyta RS Stormbull, viser at båten har mindre skader i baugen. Ifølge politiet er den imidlertid fortsatt flytende.

