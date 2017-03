Anne Enger: Senterpartiet må i regjering – og det haster

Etter åtte år i regjering og nedtur ved valget i 2013 var partiet preget av lederstrid og dårlig stemning. Nå er det et feststemt og kampklart parti som er samlet til landsmøte i Trondheim.

– Det kan være vanskelige situasjoner i perioder og kanskje også personmotsetninger. Men det er oppsiktsvekkende at man har greid å samle partiet så kort etter, mener Enger, som besøker landsmøtet lørdag.

Hun har følgende forklaring:

– Jeg tror det kommer av at partiledelsen og partiet ser at de trengs som en sterk drivkraft i samfunnsutviklingen. De må i regjering og det haster å komme dit, sier Enger, som ledet partiet under oppturen på 1990-tallet – og den påfølgende nedturen etter at EU-kampen var vunnet.

Roser Ap-samarbeid

Hun roser partiledelsen for strategien den har valgt foran høstens valg, med et mål om regjeringssamarbeid med Arbeiderpartiet. Hun vil ikke ha noen mening om hvem de to ellers bør samarbeide med, om det trengs for å sikre flertall.

– Regjeringssamarbeid koster alltid. Det vet vi, og det tar litt tid å komme seg, sier hun.

Hun mener endringene som Senterpartiet nå kjemper mot, er de samme som de hun kjempet mot som nei-dronning i EU-kampen. Det handler om privatisering, konkurranseutsetting og arbeidsliv, påpeker hun.

– EØS-avtalen fører til endringer på område etter område. Trygve (Slagsvold Vedum, red.anm.) har vært flink til å sette ord på det. Folk kjenner det igjen og vi er troverdige så det holder, sier hun.

Godt humør

Hun har følgende oppfordring til partiet:

– Det er viktig å være ordentlig, grundig og ha kunnskaper. Og beholde godt humør. I dette tilfellet tror jeg ikke det er noe problem, sier hun.

Enger var inntil i fjor fylkesmann i Østfold, og er nå styreleder i Sykehuset Innlandet.

(©NTB)