31-åring dømt for grov mishandling av samboeren

Ifølge dommen fra Kristiansand tingrett har det vært så mange voldstilfeller fram til det endelige bruddet i januar i år, at den 25-årige kvinnen har problemer med å skille episodene fra hverandre, skriver NRK.

– Tiltalte har vært beregnende ved å slå med flat hånd i ansiktet for å unngå synlige skader, mens han slo med knyttet hånd andre steder på kroppen, heter det i dommen, som også beskriver tilfeller av lugging, kvelertak og spytting mot fornærmede.

Kvinnen ble ifølge dommen også utsatt for vold etter at hun ble gravid i 2015, i så stor grad at hun måtte få intravenøs behandling på sykehuset.

Mannen ble pågrepet, fengslet og ilagt besøksforbud etter en episode dagen før nyttårsaften samme år, men besøksforbudet ble opphevet etter kvinnens ønske. De to ble senere sammen igjen våren 2016, før et nytt voldstilfelle fant sted senere samme år.

I tillegg til fengselsstraffen er mannen dømt til å betale kvinnen 90.000 kroner i erstatning.

