Vedum vil avskaffe EU-ministeren

– Vi kommer til å avskaffe EU-ministeren i oktober. Og vi kommer til å styrke utenriksministerrollen. For Norge trenger en sterk utenriksminister som tør å tale Norges sak, sa Vedum i sin tale til landsmøtet i Trondheim fredag formiddag.

Vedum mener det er utenriksministeren som aller best kan fronte norske interesser i unionen, og hadde følgende klare oppfatning av regjeringens EU-ministerrolle de siste årene:

– Den ministeren har opptrådt mer som EUs minister i Norge enn Norges minister i EU.

– Vi vil sørge for at en regjering der Senterpartiet deltar vil være mye tydeligere på å stå opp for norske interesser i møtet med EU enn Høyre- og Frp-regjeringen har vært, lover Vedum.

Vinden har snudd

I sin tale til tok han også et oppgjør med kritikken han har fått fra sine meningsmotstandere.

– Vi blir kalt bakstreverske. Så skjønte våre politiske motstandere at det bet ikke på oss. Så plutselig var det som var bakstreversk, blitt populisme. Det å stå opp for nærhet, for å se hele Norge, for å lytte til folket. Makan til populisme! Men kjære venner: Det er ikke vi som har snudd kappen etter vinden, det er vinden som har snudd, sa Vedum i en tid der partiet svever høyt på alle meningsmålinger.

– Kjære Erna Solberg, du kan kalle oss hva du vil. Vi kommer til å mene det samme. Vi tror på nærhet og en politikk som ser hele Norge, understreket Sp-lederen.

Han viser til at partiet har vært for lokalsykehus, lokalt politi og mot EU før og kommer til å fortsette å være det.

– Vi var EU-motstandere i 72, var det i 94, vi er det nå og kommer til å være det i framtiden, sa han.

Han ga flere spark til statsminister Erna Solberg, og pekte blant annet på at hun tidligere var den fremste talskvinnen for at euroen skulle innføres som valuta i Norge. Etter oljekrisen har hun imidlertid brukt mye tid på å forsvare kronen, framholdt han.

– Historien de siste årene har vist hvor klokt det er for Norge at vi har vår egen valuta og at det er folket som bestemmer, sa Vedum.

Byråkratisuverenitet

Om rovdyrpolitikken generelt og ulvestriden spesielt var han klar på at diskusjonen handler om maktfordeling. Han var sterkt kritisk til det han kaller byråkratisuverenitet, som han mener førte til at statsråd Vidar Helgesen (H) siste dag før jul overprøvde Stortinget og tillot at langt færre ulv kan felles enn det stortingsflertallet og de lokale rovviltnemndene ønsket.

– Det er utrolig viktig at vi følger den saken helt ut, så vi får den riktige maktfordelingen, framholdt Sp-lederen.

En svært viktig jobb for partiet blir ikke uventet å stoppe sentraliseringen av Norge.

– Sluttdatoen for dagens sentraliseringsregjering, den har vi satt. Den er 11. september, og jeg gleder meg, sa Vedum.

Han kaller årets valgkamp for en verdikamp og lover lokalsykehus over hele landet, færre direktorater og politi nær folk dersom partiet kommer til makten. Dessuten skal det være nasjonalt og lokalt eierskap til naturressursene og skatteletter for vanlige folk framfor de rikeste, lover han.

– Det er så mange lokalsamfunn som er blitt oversett og overprøvd av denne regjeringen. Det er tid for et regjeringsskifte. Det er tid for en regjering som tror på hele Norge, sa Vedum.

(©NTB)