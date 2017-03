Utvalg med 16 tiltak for Forsvarets veteraner

Veteranforbundet har selv nedsatt utvalget som har vært ledet av generalløytnant Robert Mood.

- For noen tar det tid å komme helt hjem. Andre kommer aldri helt hjem, og en del forstår dette først mange år senere, skriver Mood i forordet til rapporten som blir presentert på et seminar på Stortinget fredag.

Styrking av veterankompetansen i Nav og etablering av tilsvarende miljøer innen helse og familievern er blant tiltakene som foreslås. Utvalget tar også til orde for at det forskes mer på veteraner, at alle skal tilhøre en avdeling ved hjemkomst og at alle operative avdelinger skal ha et opplegg for mental trening.

Oppfølgingsbrev til alle veteraner to år etter endt tjeneste, krigsskadetillegg til ordningen med arbeidsavklaringspenger, egne kurs for alle som slutter og oppsøkende hjelpe- og støttetilbud i helsetjenesten er andre tiltak.

I tillegg foreslår utvalget en jobbordning etter dansk modell, der veteraner gis fortrinnsrett til egnede offentlige stillinger og private arbeidsgivere kompenseres ved ansettelse av en fysisk eller psykisk skadd veteran.

