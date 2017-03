Støre støtter Vedum: – Vil ikke ha EU-minister

– Jeg mener utenriksministeren skal ha ansvaret for Europa, for det er det viktigste området for Norge, sier Støre til NRK.

Uttalelsen kommer etter at Senterpartiets leder Trygve Slagsvold Vedum varslet at partiet kommer til å droppe posten som EU-minister dersom partiet kommer i regjering etter valget.

– Vi kommer til å avskaffe EU-ministeren i oktober. Og vi kommer til å styrke utenriksministerrollen. For Norge trenger en sterk utenriksminister som tør å tale Norges sak, sa Vedum i sin tale til landsmøtet i Trondheim fredag formiddag.

