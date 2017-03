Splid i Fagforbundet om pengestøtte til Rødt

Partiet sendte en formell søknad forrige uke, men ledelsen sier nei. Samtidig omfavner flere store lokalavdelinger i Fagforbundet partiet, skriver Klassekampen.

Forbundet regnes for å stå på venstresiden i LO, men for forbundsleder Mette Nord er Rødt for radikalt.

– Fagforbundet jobber for et trepartssamarbeid for gode løsninger med arbeidsgiver, mens Rødt erklærer arbeidsgiver som fiende, sier Nord til avisen. Hun gjør det klart at Rødt må endre politikk og vedta et mer forsonlig syn på arbeidsgiver dersom det skal bli aktuelt for Fagforbundet å gi støtte til partiet i valgkampen.

Rødt-leder Bjørnar Moxnes er uenig i at partiet er fiendtlig innstilt mot arbeidsgivere. Han framholder at partiets holdning om at det er nødvendig for arbeidstakere å kjempe for sine interesser, ikke er et hinder for gjennomslag ved forhandlingsbordet, men en forutsetning.

Lokalt har Fagforbundet inngått samarbeidsavtaler med Rødt i både Oslo, Telemark, Nord-Trøndelag, Narvik og Tromsø.

