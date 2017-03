Sp vil endre valgordningen 

Ifølge Klassekampen vil Senterpartiet ha det slik at «mandatfordelingen mellom fylkene ved stortingsvalg baseres på antall norske statsborgere heller enn antall innbyggere». I Oslo har hver sjette innbygger utenlandsk statsborgerskap, og de vil i henhold til forslaget fra Sp ikke telle når mandater skal fordeles. En beregning fra statsviter og professor Bernt Aardal ved Universitetet i Oslo viser at Sp-forslaget ville gitt to færre distriktsmandater til Oslo i 2013-valget, mens Hedmark og Nordland ville fått ett ekstra hver.

Sentralstyret i Sp støtter forslaget, men partiets førstekandidat i Oslo, Aisha Naz Bhatti, vil stemme mot forlaget på landsmøtet.

– Stortingsrepresentantene skal representere alle innbyggerne i fylket vårt, og det bor ikke bare norske statsborgere i Oslo eller andre fylker, sier Bhatti.

