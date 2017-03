Solberg glad Stang slettet terror-tweet om DN

– Det var klokt av Stang å slette disse tweetene, som ikke representerer regjeringens holdning, sier statsminister Erna Solberg til NRK.

Da Dagens Næringsliv røpte detaljer fra Riksrevisjonens hemmelige rapport om norsk beredskap torsdag, valgte Stang å kommentere saken slik på Twitter:

«Før likene i London er kalde har noen lekket norske terrormål, som regjeringen prøvet å skjerme. Nå hviler et tungt ansvar på Dagens Næringsliv».

Stang har nå slettet meldingen, som ble lagt ut torsdag kveld.

– Det ble to feil med den. Det ene var å trekke inn London, som av mange ble oppfattet som for sterkt. Det må jeg respektere, sier Stang til NRK.

Stang sier han holder fast ved budskapet som han ønsket å formidle, nemlig at DN etter hans mening har et stort ansvar "for ikke å offentliggjøre opplysninger som kan inspirere til terror".

