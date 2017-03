Senterparti-lederen lover sentraliseringsstopp

– Sluttdatoen for dagens sentraliseringsregjering, den har vi satt. Den er 11. september, og jeg gleder meg, sa Vedum da han talte under åpningen av Senterpartiets landsmøte i Trondheim fredag.

Han kaller årets valgkamp for en verdikamp og lover lokalsykehus over hele landet, færre direktorater og politi nær folk dersom partiet kommer til makten. Dessuten skal det være nasjonalt og lokalt eierskap til naturressursene og skatteletter for vanlige folk framfor de rikeste, lover han.

– Det er så mange lokalsamfunn som er blitt oversett og overprøvd av denne regjeringen. Det er tid for et regjeringsskifte. Det er tid for en regjering som tror på hele Norge, sa Vedum.

