Regjeringen utreder ny tjenestepensjon for offentlig ansatte

I et felles brev i februar ba LO, Unio, YS og Akademikerne om at regjeringen avklarte hvordan de så for seg den videre prosessen med å utvikle en ny pensjonsordning for de offentlig ansatte.

Fredag opplyser regjeringen at de imøtekommer ønsket fra hovedorganisasjonene om videre utredning. I en pressemelding varsler Arbeids- og sosialdepartementet at den til høsten vil ta initiativ overfor partene i arbeidslivet for å komme fram til enighet om en ny offentlig tjenestepensjon.

I et brev til de fire hovedorganisasjonene skriver regjeringen at den ønsker en "god og inkluderende prosess med partene i arbeidslivet med sikte på å få en omforent pensjonsløsning for offentlig ansatte".

– For å sikre et best mulig beslutningsgrunnlag ønsker jeg å fortsette arbeidet sammen med partene fram mot sommeren. Det gjenstår fortsatt oppgaver som må utredes. Jeg legger opp til at prosessen skal ha rom for at resultatet forankres i organisasjonene, sier arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie.

