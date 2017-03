Regjeringen gir 100 millioner til plastopprenskning

Statsminister Erna Solberg (H) var fredag gudmor under dåpen av det nye forskningsskipet Dr. Fridtjof Nansen, som i likhet med sine to forgjengere skal settes inn i bistandsprogrammer for å kartlegge og legge til rette for bærekraftig utnytting av havets ressurser.

I tillegg la regjeringen fram den første stortingsmeldingen om hav i utenrikspolitikken der bærekraftig bruk og verdiskapning, rene og sunne hav og blå økonomi er hovedprioritetene.

– Vi skal ta en lederrolle internasjonalt for bærekraftige hav, sier utenriksminister Børge Brende (H) som også annonserte en bevilgning på 100 millioner kroner til det internasjonale arbeidet mot marin forsøpling og mikroplast.

