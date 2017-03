Polakker vant lønnsstrid i Bergen

De seks er ansatt i bemanningsbyrået Clockwork Bemanning og klagde inn arbeidsgiveren fordi de ikke fikk lønn mellom oppdragene for bedriften. Arbeiderne vant fram på samtlige punkter, ifølge Fri fagbevegelse.

Bergen tingretts vurdering av arbeidsforholdene tilsier at polakkene ikke kan regnes som fast ansatte, men at arbeidsgiver har omgått regelverket for midlertidig ansettelser, skriver nyhetsportalen.

– Dette er et viktig gjennombrudd. Vi har lenge ment at denne formen for ansettelse er ulovlig, sier forbundssekretær i Fellesforbundet Knut Øygard.

Påtroppende LO-leder Hans Christian Gabrielsen er også fornøyd.

– Dette er en viktig dom som vil få stor betydning for alle bemanningsbyråer i Norge. Etter vårt syn er dommen som forventet, men det er ekstra gledelig at dommen er uten dissenser. Retten var aldri i tvil om resultatet, sier Gabrielsen til ANB.

