Norsk film opp 0,1 i terningkast

Et mål for norsk film er å øke kvinneandelen i norsk film. I filmer som fikk produksjonstilskudd, var denne andelen 31,7 prosent for kinofilm, 43,3 prosent for kortfilm, 53,9 prosent for dokumentar og 28 prosent for kvinnelige hovedroller, fremgår det av rapporten.

Av norske kinofilmer med premiere i fjor, ble 29 prosent spilt inn i Oslo og Akershus. 79 prosent av produksjonsmidlene i 2016 gikk til produksjonsselskap i denne regionen.

37 prosent ble spilt inn i resten av landet og 34 prosent i utlandet. Dette er første gang siden 2012 at regionale innspillingssteder utenfor Oslo og Akershus har gått forbi både hovedstadsområdet og utlandet.

25 premierefilmer

Det ble gitt noe over 42 millioner kroner i tilskudd til å styrke formidling og tilgjengeliggjøring av filmkultur i Norge.

I fjor hadde 25 norske filmer kinopremiere. Norskandelen for dramaserier på fjernsyn var 11,1 prosent. For film var norskandelen 4,7 prosent og for dokumentar 43,5 prosent.

Utenfor Norge kjøpte et publikum på 716.000 billett for å se en norsk film. Tyskland er det største enkeltmarkedet for norsk kinofilm i utlandet.

Filmarbeidere i utlandet

Den private kapitalen av finansieringen av de norske premierefilmene var 38 prosent. 69 prosent av pengene kom fra norske kilder, 26 prosent fra utenlandske kilder og 5 prosent stammet fra overnasjonale finansieringskilder.

70 norske filmarbeidere deltok i internasjonale produksjoner som følge av den nye insentivordningen.

(©NTB)