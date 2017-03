Markert nedgang i oppsigelser og permitteringer i februar

Av det samlede tallet fikk Nav varsler om nedbemanning av 1.300 personer. I februar i fjor ble det meldt inn 4.800 permitteringer og oppsigelser.

– Dette er nok en bekreftelse på at vi går lysere tider i møte. Vi har vært i en heftig omstilling etter oljenedturen. Regjeringen har satt inn store ressurser for å bidra til denne omstillingen, både gjennom tiltakspakker, vei og bane, forskning og innovasjon og ikke minst skattelette, sier arbeidsminister Anniken Hauglie (H) i en kommentar til NTB.

Positivt i Rogaland

Det var flest varsler i Rogaland, Oslo og Hordaland i februar, med henholdsvis 400, 300 og 200. Men sammenlignet med de siste årene er dette likevel en betydelig nedgang for Rogaland og Hordaland. I februar i fjor mottok Nav 1.900 varsler som gjaldt Rogaland.

– Vi ser en rekke tall og prognoser nå som tyder mye på at vi er over ledighetskneika. Både nettverksrapport fra sentralbanksjefen, AKU-tallene som kom fra SSB på onsdag, og nå at varslene om permitteringer og oppsigelser går betydelig ned fra samme tid i fjor til i år, føyer seg inn i rekken av signaler om at bunnen er nådd. Jeg merker meg særlig Rogaland hvor Nav mottok 400 varsler i februar i år, mot 1.900 på samme tid i fjor, sier statsråden.

Alle fylkene unntatt Finnmark hadde nedgang i antall varslede oppsigelser og permitteringer i februar sammenlignet med januar i år. Oppland, Buskerud, Vestfold, Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag og Nordland mottok ingen varsler i februar.

Flest industrivarsler

Det er fortsatt flest varsler innen industrinæringen. Sammenlignet med februar i fjor er det likevel stor nedgang også her, fra henholdsvis 1.200 varsler i februar 2016 til 400 varsler i år.

– Selv om det går riktig vei, skulle vi ønske at jobbveksten gikk enda raskere enn det den gjør. Men det å skulle omstille til å etablere flere bedrifter i nye markeder er et omfattende og krevende arbeid. Men vi ser at det skjer en omstilling, og at det går i riktig retning, og det er kanskje det viktigste, sier Hauglie.

Hun peker på at det fortsatt er mange som står utenfor arbeidslivet, blant dem mange unge.

– Det som er viktigst nå, er at det skapes tilstrekkelig mange jobber til at vi klarer å redusere dette antallet, sier arbeidsministeren.

Bedrifter som planlegger å si opp eller permittere minst ti ansatte, må varsle Nav.

