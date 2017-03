LO-klubbene i Aker krever EØS-exit

"Konsernkonferansen for LO-klubbene i Aker ASA oppfordrer delegatene på årets LO-kongress til å stemme for at LO skal arbeide aktivt for alternativ til EØS-avtalen", heter det i den enstemmige uttalelsen, skriver Klassekampen.

– Vi oppfordrer ikke bare våre delegater, men alle delegater på LO-kongressen til å stemme for en endring, slik at LO må jobbe for et alternativ til EØS, sier Atle Teigland, konserntillitsvalgt i Aker Solutions og medlem av El og IT-forbundet.

– Det er helt åpenbart at det er en stigende EØS-skepsis, sier Atle Tranøy, konserntillitsvalgt fra Aker ASA i Fellesforbundet.

Samlet representerer de til sammen 57 tillitsvalgte i LO-klubbene i Aker ASA 4.500 LO-medlemmer i Aker Solutions, Kværner, Aker BP og Akastor. Medlemmene kommer fra LO-forbundene Fellesforbundet, El- og IT-forbundet, Industri Energi, FLT og Handel og Kontor.

Det er ventet at EØS-spørsmålet vil skape stor splid og debatt når LO samles til kongress i mai. En spørreundersøkelse Opinion nylig utførte blant LO-medlemmer, viste at 63 prosent vil beholde avtalen, 27 prosent vil si den opp, mens 10 prosent ikke vet, ifølge Avisenes Nyhetsbyrå (ANB).

