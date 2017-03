Kvinne i fengsel for å ha svindlet naboer

Den 39 år gamle kvinnen er i Tønsberg tingrett dømt for å ha svindlet den ene naboen for minst 1,4 millioner kroner og den andre for minst 284.000 kroner, melder NRK.

Kvinnen skal blant annet ha løyet om at hun hadde lymfekreft, og ba derfor om lån til behandling som skulle skje i utlandet. Svindelen førte til at huset til den ene av de to naboene ble solgt på tvangsauksjon.

Begge naboene forklarte at de hadde fått telefon fra en svensk kvinne som utga seg for å være 39-åringens saksbehandler, og som bekreftet 39-åringens sykehistorie.

39-åringen er tidligere dømt for lignende bedragerier.

(©NTB)