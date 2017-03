Kvinne funnet etter 15 timer i septikkum

Brannvesenet hjalp kvinnen opp av den to meter dype kummen fredag formiddag. Det var en nabo som fant henne, etter å ha fulgt fotspor i snøen. Naboen ble varslet da kvinnen ikke hadde møtt opp til en avtale. Vesterålen Online var først til å omtale saken.

– Omstendighetene rundt selve fallet er litt uklare, men det vi vet er at kvinnen har hatt problemer med kloakken, og at hun skulle hente et kummespett da ulykken skjedde, sier lensmann Lill Pettersen til NRK.

Hendelsen fant sted på Nordmela i Andøy kommune i Nordland. Kvinnen hadde tilbrakt 15 timer i kummen da hun ble funnet. Politiet har foreløpig ikke snakket med henne, men mistenker ikke at det har skjedd noe kriminelt.

(©NTB)