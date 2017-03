Halvannen milliard til ny flyplass på Helgeland

Flyplassen legges til Hauan.

Nyheten ble presentert på en pressekonferanse i Mo Industripark fredag formiddag, ifølge Helgelands Blad.

Inn i Nasjonal transportplan

Pengene til prosjektet blir lagt inn i Nasjonal transportplan (NTP) fra 2024, ifølge stortingsrepresentant Kenneth Svendsen (Frp).

– Partiene legger til grunn at inntil 600 millioner kroner av midler fra Rana kommune og privat næringsliv kan gi oppstart raskest mulig. Kommunen har vedtatt å stille med 300 millioner. Lokale og regionale bedrifter har lovet å være med på spleiselag på resten. Utviklingskontrakter og offentlig-privat samarbeid kan også bidra til finansieringen, så sant Stortinget godkjenner det. Vi ønsker å legge til rette for byggestart i første halvdel av NTP-perioden, sier Svendsen.

Mosjøen beholder flyplass

Som følge av nybyggingen blir Mo i Rana lufthavn Røssvoll lagt ned. Partiene er imidlertid enige om at Mosjøen lufthavn Kjærstad skal bestå.

Konsernsjef Dag Falk-Pedersen i Avinor er glad for avklaringen om finansiering. Avinor vil ha tett dialog med eieren, Samferdselsdepartementet, i den videre prosessen.

– At lufthavnstrukturen på Helgeland består, vil vi planlegge for i vårt videre arbeid. Vi har nylig besluttet å ruste opp Mosjøen lufthavn med nytt rullebanedekke og oppussing av terminalbygget for å bevare en god og sikker drift på Mosjøen i årene som kommer, sier Avinor-sjefen.

Glad Rana-ordfører

Rana-ordfører Geir Waage (Ap) betegner overfor E24 dette som en gledens dag.

– Ny flyplass betyr at vår region får en flyplass på linje med andre deler av landet. Ny flyplass er det prosjektet som vil gi vekst til vår region. Dette vil gi flere arbeidsplasser og flere innbyggere, sier ordføreren.

