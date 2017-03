Hjem Høyesterett: Lege misbrukte pasienter – dømt til to og et halvt års fengsel

Bergenslegen som er dømt for å ha utnyttet stillingen sin til å få seksuell omgang med pasienter, skal dømmes til to og et halvt års fengsel, mener Høyesterett.