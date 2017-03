Flere skadd da minesveiper grunnstøtte

Ulykken skjedde ved Saltskår lykt i Solund kommune 31. januar under testing av offiserer før et skipssjefkurs for mineryddere, melder NRK.

Kanalen har fått innsyn i intern korrespondanse i Forsvaret, og ulykken har ikke vært offentlig kjent før nå. Skipet holdt omtrent 18 knop da det traff fjæresteinene på en klar kveld.

– Det ble noen blåmerker og skrubbsår. En person måtte sy et par sting i hodet, og én hadde nakkeproblemer i etterkant, foreller kommandørkaptein Per Rostad i Sjøforsvaret.

Det er satt ned en undersøkelseskommisjon, og en rapport om saken blir trolig ferdig til sommeren.

