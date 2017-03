Unge mest misfornøyde med legene

En ny spørreundersøkelse Norstat har utført på vegne av Forbrukerrådet, viser at unge under 30 år er mer misfornøyd med kommunikasjonen med lege og sykehus, enn det eldre pasientgrupper er.

– De gir i mindre grad uttrykk for at kommunikasjonen fungerer godt. Noen melder til og med om moraliserende eller uhøflig oppførsel fra lege eller annet helsepersonell, noe vi synes er bekymringsfullt, sier fagdirektør for offentlige tjenester i Forbrukerrådet, Anne Kristin Vie.

Kartleggingen viser også at én av tre pasienter sier at legen ikke forsikret seg om at de, som pasient, hadde forstått informasjonen de fikk. Rådet mener dette viser et klart behov for å forbedre kommunikasjonsrutinene på sykehusene.

– Dette må få mye større plass i oppdragsdokumentene til helseforetakene. Det er på tide at det stilles høyere krav til god pasientkommunikasjon. Det er politikernes ansvar å sørge for at helseforetakene har pasientkommunikasjon på agendaen, og kommunenes ansvar å påse at fastlegene har samme fokus, understreker Vie.

