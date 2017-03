Ulv skutt i Stor-Elvdal

– Den ble skutt på 40 meters hold, sier Ståle Sørensen hos Fylkesmannen i Hedmark til NRK.

Stein Arne Brendryen i viltoppsynet bekrefter overfor Hamar Arbeiderblad at en ulv ble skutt i Stor-Elvdal torsdag morgen. Avisen fikk først opplyst at to ulver det var gitt fellingstillatelse for, var skutt, men det riktige var altså at det kun er skutt én ulv foreløpig.

Skadepotensial

Bakgrunnen for torsdagens ulvefelling er at Miljødirektoratet onsdag ga tillatelse til å felle to nye ulver i region 4 og 5, det vil si utenfor ulvesonen i deler av Akershus og Hedmark. Bakgrunnen er faren for skade på beitedyr i området.

– Ny kunnskap om skadepotensial utenfor ulvesonen i beiteprioriterte områder gir grunnlag for utvidelse av kvoten for lisensfelling, sier direktør Ellen Hambro i Miljødirektoratet.

Totalt er det gitt tillatelse til å felle 20 ulver denne jaktsesongen, ti innenfor disse regionene. Fram til torsdagens felling i Stor-Elvdal, var åtte allerede skutt. Jakten fortsetter dermed på den siste ulven. Jaktsesongen varer fram til 31. mars.

I regionene som dekker Sør- og Midt-Norge er det gitt tillatelse til felling av til sammen ti ulver, men så langt er det bare felt to ulver i disse områdene.

Nye opplysninger

De fleste ulvene i Norge holder til i og nær ulvesonen, i de to regionene som dekker Hedmark, Oslo, Akershus og Østfold. En av de ni ulvene som er skutt i dette området, ble felt i fjor sommer, men den blir likevel regnet med i kvoten. Denne ulven hadde angrepet sau.

I onsdagens vedtak skriver Miljødirektoratet at de trengte nye opplysninger for å vurdere en utvidelse av kvoten i disse regionene.

– Det har blitt dokumentert spor av en til to ulver i Stor-Elvdal kommune utenfor ulvesonen i mars måned, sist 21. mars, samt en ulv i Ringsaker kommune 15. mars. Miljødirektoratet vurderer at dette oppfyller krav om nye opplysninger, heter det i vedtaket.

Ikke fare for bestanden

Direktoratet skriver videre at de vurderer at uttak av de nye ulvene ikke vil være til skade for bestandens overlevelse. Fellingsvedtaket gjelder utenfor ulvesonen og utenfor revirene til Osdalsflokken og Julussaflokken.

Bestanden i regionene ligger over bestandsmålet som Stortinget har satt. Dermed er det de regionale rovviltnemndene som skal fastsette lisensfellingskvoter. Etter at Rovviltnemnda i Hedmark trakk seg fra sine verv, har Miljødirektoratet inntil videre overtatt forvaltningsmyndigheten for ulv i sonene 4 og 5.