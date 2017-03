Tyrkisk diplomat vil saksøke Tyrkia

– Jeg vil ta denne saken til Den europeiske menneskerettighetsdomstolen fordi noen mennesker ødela livet mitt og karrieren min, sier diplomaten til NRK.

Onsdag ble det kjent at en diplomat og flere tyrkiske NATO-offiserer hadde fått innvilget asyl i Norge etter kuppforsøket i fjor.

Diplomaten sier han aldri kan returnere til hjemlandet og at dette blant annet får store økonomiske konsekvenser for ham.

Mannens norske advokat Kjell T. Dahl sier til NRK at saken vil bli brakt inn for lokale domstoler i Tyrkia. Dersom de ikke når fram der, sier Dahl at den vil bli tatt videre til menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg.

– Det er et ønske han har, fordi han faktisk lider en god del tap ved den situasjonen som han har blitt påført, sier Dahl.

Den tyrkiske ambassaden i Oslo skriver i en epost til NTB at det er beklagelig og uakseptabelt at et alliert land støtter innsatsen til enkeltpersoner som ble kalt tilbake fra sine statlige funksjoner etter kuppforsøket 15. juli i fjor. De skriver videre at disse personene har valgt å utnytte politiske, sosiale og økonomiske muligheter i vertslandene, i stedet for å returnere tilbake til Tyrkia.

