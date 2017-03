Sykehjem i Stavanger tapte hijab-sak

Nemndas vedtak ble fattet torsdag og slår fast at hijab-forbudet ved sykehjemmet er i strid med forbudet mot diskriminering på grunn av religion, melder Stavanger Aftenblad.

Det var en kvinnelig ansatt ved sykehjemmet, som selv bruker hijab, som klaget inn forbudet til Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO). Kvinnen fikk medhold fra LDO, men driftsstyret ved sykehjemmet klaget saken videre til nemnda.

Nestleder ved sykehjemmet, Kirsten Smedvig, sa under møtet med nemnda tidligere i mars, at hun ønsket en nøytral uniform for sine ansatte. Hun påpekte også at det hadde vært reaksjoner fra pårørende og andre ansatte angående hijab-bruken.

Nemndas vedtak er i tråd med LDOs tidligere uttalelse i saken. Fire av fem medlemmer står bak nemndas vedtak, som er avsagt under dissens.

