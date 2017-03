Stortinget avviser at rehabilitering er basert på utredning som ikke finnes

Stortingets byggeprosjekt har høstet kritikk stor overskridelse av kostnadsrammene. Kostnadsrammen for prosjektet har steget fra 1.137 millioner kroner i mai 2014 til 1.800 millioner i dag. Stortinget har varslet at det vurderer søksmål mot det rådgivende ingeniør- og prosjektselskapet Multiconsult. Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité har dessuten bedt Riksrevisjonen undersøke hele saken.

Stortinget har underveis i prosjektet vist til en "større byggeteknisk utredning" som ligger til grunn for prosjektet, men ifølge Teknisk Ukeblad eksisterer ikke noen slik utredning.

– Det er meget bemerkelsesverdig. Ut over det ønsker jeg ikke å kommentere dette før Riksrevisjonen legger fram sin rapport i mai, sier Martin Kolberg (Ap), leder av Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité og saksordfører for byggeprosjektet.

Terje Olsen, leder for Stortingets eiendoms-, sikkerhets- og serviceavdeling, mener det er feilaktig å si at rehabiliteringen er basert på en ikke-eksisterende utredning.

– Jeg ser at begrepet "større byggeteknisk utredning" er noe upresist, men vil understreke at Stortingets byggeprosjekt er basert på faglige vurderinger. Det er en kombinasjon av driftsmessige erfaringer, tilbakemeldinger fra brukerne, egne observasjoner og innspill fra interne og eksterne fagmiljøer, som etter en samlet vurdering i 2011 og 2012 resulterte i en anbefaling om å igangsette et forprosjekt, sier Olsen.

Stortingets byggeprosjekt på Wessels plass består i tillegg til Prinsens gate 26 også av et nytt post- og varemottak og bygging av innkjøringstunnel.

