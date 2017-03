Russland vil ikke la Eurovision-bidrag framføres via satellitt

Ukrainas sikkerhetstjeneste har gitt Julija Samojlova innreiseforbud i tre år. Dermed kan hun ikke framføre sitt bidrag "Flame Is Burning" i den internasjonale Melodi Grand Prix-finalen i Ukrainas hovedstad Kiev.

Den europeiske kringkastingsunionen (EBU) har foreslått å la det russiske bidraget til sangkonkurransen bli framført via satellitt, men torsdag kveld melder nyhetsbyrået AFP at russisk TV nekter å bli med i konkurransen uten at artisten selv er til stede.

Norske Jon Ola Sand er Den europeiske kringkastingsunions sjef for Eurovision Song Contest. Til VG sier Sand at de fortsatt har dialog med ukrainske myndigheter, i håp om at alle 43 deltakere får opptre live i Kiev i mai.

– Det er avgjørende at konkurransen holdes fri for politikk, og med tanke på omstendighetene rundt Julias innreiseforbud har vi følt det viktig å foreslå en løsning som kommer seg rundt disse problemene, sier Sand.

