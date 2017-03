Regjeringen foreslår aksjesparing for privatpersoner

I forbindelse med statsbudsjettet for 2017 ble det foreslått en ordning der personlige skattytere kan opprette en aksjesparekonto. Torsdag sendte Finansdepartementet en ny forskrift om dette på høring, som innebærer at aksjesparekonto skal kunne tilbys av bank, verdipapirforetak og forvaltningsselskap for verdipapirfond.

I høringsnotatet foreslår departementet blant annet regler om tilbyders informasjonsplikt til kontohaver. Det foreslås også regler om overføring av aksjesparekonto til annen tilbyder og oppsigelse av konto.

Finansminister Siv Jensen (Frp) mener at forslaget kan gjøre det enklere og mer fleksibelt for småsparere å investere i aksjer og aksjefond. "Før ordningen kan tre i kraft, må det reguleres nærmere hvem som skal kunne tilby den og hvilke tjenester som skal inngå i ordningen", heter det på departementets hjemmesider.

Høringsfristen er satt til 12. mai.

(©NTB)