Privatskole-lærere streiker, hevder de blir nektet tariffavtale

Det skal være enighet mellom lærerne og skolen om lønns- og arbeidsvilkår, men skolen nekter å nedfelle dem i en lokal tariffavtale inngått direkte med de ansatte, ifølge Utdanningsforbundet. Etter at meklingsfristen natt til torsdag utløp uten enighet, går lærerne ut i streik og beskylder skolen for å ofre "seg selv, elevene og lærerne for prinsipper".

– Det er ingenting som hindrer skolen i å inngå en tariffavtale direkte med Utdanningsforbundet, slik flere andre private skoler har gjort. Da må det handle om prinsipper, sier Anne Yun Rygh i Utdanningsforbundet Vestfold.

Skagerak International School foretrekker en tariffavtale for privatskoler som er framforhandlet sentralt mellom arbeidsgiverorganisasjonen Abelia og Utdanningsforbundet. Men disse forhandlingene har foreløpig ikke resultert i enighet.

– Utdanningsforbundet krever en blåkopi av det offentlige avtaleverket innført på private skoler som Skagerak. Det er uaktuelt for oss å gå med på det. Hvis dette er det endelige kravet, vil det være umulig å oppnå enighet i sentrale forhandlinger, sier Knut Erik Beyer-Arnesen i Abelia til NTB.

36 medlemmer av Utdanningsforbundet ved skolen er i streik fra torsdag morgen. Skagerak International School er en veldedig stiftelse som driver en skole for 370 elever i Sandefjord.

