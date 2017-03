Norsk kvinne får sone narkodom fra Ecuador hjemme

Advokat Nils Anders Grønås sier til NRK at norsk politi reiser til Ecuador 10. april og henter 53-åringen fra Marnardal i Vest-Agder. Hun har sonet tre av ti år av straffen fra Ecuador.

– Utgangspunktet er at hun skal fullføre straffen i Norge. Men Norge har tatt det forbehold at hun skal sone under norske regler. Det kan bety at hun kan prøveløslates etter å ha sonet 2/3-deler av straffen, noe jeg tror er sannsynlig. Også sett i forhold til hennes helsemessige utfordringer, sier Grønås.

Grimestad ble pågrepet 28. februar 2014 på flyplassen i hovedstaden Quito i Ecuador. Hun hadde med seg en koffert med tre kilo kokain hun skulle frakte fra Quito til London for en mann hun hadde truffet på internett. Hun har tiden hevdet at hun ble lurt og ikke visste om narkotikaen som var gjemt i kofferten.

Kriminalomsorgen startet prosessen med å få henne overført til soning i Norge i 2015.

