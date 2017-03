Mann siktet etter skyting i Oslo

En mann i 20-årene kom onsdag før midnatt inn på Ullevål sykehus med flere skuddskader. En person som i utgangspunktet hadde status som vitne er pågrepet og siktet for falsk forklaring rundt skyteepisoden i Oslo.

Politiet jobber fortsatt med å få oversikt over situasjonen. Fornærmede fikk natt til torsdag behandling på sykehuset, men før det fikk politiet en foreløpig forklaring fra ham.

Ikke kjent

– Han er ikke lommekjent i Oslo og har derfor ikke kunnet angi nøyaktig hvor han var da han ble skutt, men vi jobber ut fra en hypotese om at det var i området ved St. Hanshaugen. Han var i kontakt med en annen person, som på et tidspunkt tok fram et våpen og skjøt fornærmede flere ganger. Mannen har så på egen hånd kommet seg til Ullevål sykehus litt før midnatt, sier operasjonsleder Rune Hekkelstrand i Oslo politidistrikt til NTB.

Ifølge NRK er fornærmede svensk, og krimvakta i Oslo oppgir området ved Bjerregaards gate som sannsynlig åsted. Politiet har snakket med flere vitner som har sett mannen, men ingen har kunnet bekrefte nøyaktig åsted.

Få detaljer

Politiet har i løpet av natta fått tips, men ingen informasjon som har brakt dem nærmere en gjerningsperson eller et konkret åsted.

– Vi kan foreløpig ikke si noe om motiv. Vi har fått beskrivelser av gjerningspersonen, men ønsker ikke å gå ut med for mange detaljer av hensyn til videre samtaler med vitner og etterforskning, men vi håper å få gjennomført avhør av fornærmede torsdag, sier Hekkelstrand.

(©NTB)