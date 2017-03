Mann (24) kjent skyldig i terrorforbund

I lagrettens kjennelse torsdag ble den 24 år gamle mannen fra Tsjetsjenia, som har russisk statsborgerskap, kjent skyldig i inngåelse av terrorforbund med IS. Den 46 år gamle mannen fra Fredrikstad, som i fjor ble dømt for terrorforbund i Oslo tingrett, er frifunnet, men kjent skyldig i deltakelse.

Saken mot de to mennene, som har gått for Borgarting lagmannsrett den siste måneden, fortsetter med prosedyrer over straffutmålingen fredag.

Partene holdt sine prosedyrer onsdag, og dommeren ga juryen sin rettsbelæring torsdag formiddag.

De to mennene dro sammen til Syria høsten 2014 og endte begge i en treningsleir i Taqbua. 24-åringen innrømmer at han hadde som mål å slutte seg til den islamistiske ekstremistgruppa IS, men nekter for å ha planlagt terror.

46-åringen har hevdet at han feilaktig ble IS-rekrutt. Hans plan var å slutte seg til Den frie syriske hæren, og han gjorde det han kunne for å komme seg ut av treningsleiren med livet i behold.

Begge nekter straffskyld, men Oslo tingrett kom i fjor kom til at begge bevisst inngikk et terrorforbund ved å slutte seg til IS høsten 2014. 24-åringen og 46-åringen ble dømt til henholdsvis sju og et halvt års og seks års fengsel.

Dommen forventes å bli avsagt før påske.

