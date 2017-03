London-terroren følger IS og al-Qaidas oppskrift

-Både IS og al-Qaida har laget konkrete oppskrifter og direktiver for hvordan du skal slå til mot fienden med enkle og tilgjengelige midler. Alle har tilgang på en bil. De fleste har kniver på kjøkkenet. Vanskene med å få tak i skytevåpen og ingredienser til sprengmidler fremmer også denne metoden, sier den svenske terroreksperten Magnus Ranstorp til NTB.

Angrepet i seg selv var dødfødt. Det var ingen sjanse for å ta seg inn i det britiske Parlamentet med to kniver. Men symbolverdien er ifølge Ranstorp stor i angrepet som kombinerte de to metodene som direktivene oppfordrer til; kjøre inn i folkemengder med bil og drepe ofre med enkle tilgjengelige midler.

(©NTB)