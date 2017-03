Færre ansatte i departementene

I perioden 2013 til 2016 har departementene fått 50 færre ansatte. Antall ansatte i sentraladministrasjonen – som omfatter både departementer og direktorater – har økt med 866 personer. Dette er en mindre vekst enn det var i årene før.

– Tallene viser at regjeringens arbeid med å fornye, forenkle og forbedre offentlig sektor gir resultater. Vi har modernisert og digitalisert flere tjenester, fjernet tidstyver, forenklet planprosesser og gjennomført en avbyråkratiserings- og effektivitetsreform. Dette legger et godt grunnlag for ytterligere effektivisering i årene som kommer, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner (H).

Antall ansatte i politiet har økt med 1.482 personer fra 2013 til 2016, jernbane har fått 501 flere ansatte, veisektoren har fått 485 flere ansatte og fengslene 213 flere, ifølge undersøkelsen som er gjennomført av Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi).

